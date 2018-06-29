Ибрагимович: сборная Швеции завоёвывает мир

Бывший нападающий национальной команды Швеции Златан Ибрагимович очень горд тем, что сборная его страны вышла в первый раунд плей-офф мундиаля. Он заявил, что любому сопернику шведов будет трудно с ними играть.

Бывший нападающий национальной команды Швеции Златан Ибрагимович очень горд тем, что сборная его страны вышла в первый раунд плей-офф мундиаля. Он заявил, что любому сопернику шведов будет трудно с ними играть.

Как утверждает Ибрагимович, еще до начала чемпионата мира он говорил, что шведы далеко пройдут и у них есть шансы завоевать кубок.

«Я захватил мир, теперь его захватывает сборная Швеции», — приводит слова футболиста AS.

Швеция встретится с командой Швейцарии в матче 1/8 финала турнира. Эта игра пройдёт 3 июля в Санкт-Петербурге.