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Ибрагимович: сборная Швеции завоёвывает мир
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Ибрагимович: сборная Швеции завоёвывает мир 

News.ru 3 часа назад
Бывший нападающий национальной команды Швеции Златан Ибрагимович очень горд тем, что сборная его страны вышла в первый раунд плей-офф мундиаля. Он заявил, что любому сопернику шведов будет трудно с ними играть.
Бывший нападающий национальной команды Швеции Златан Ибрагимович очень горд тем, что сборная его страны вышла в первый раунд плей-офф мундиаля. Он заявил, что любому сопернику шведов будет трудно с ними играть.
Как утверждает Ибрагимович, еще до начала чемпионата мира он говорил, что шведы далеко пройдут и у них есть шансы завоевать кубок.
«Я захватил мир, теперь его захватывает сборная Швеции», — приводит слова футболиста AS.
Швеция встретится с командой Швейцарии в матче 1/8 финала турнира. Эта игра пройдёт 3 июля в Санкт-Петербурге.
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