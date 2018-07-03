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Ковальчук объяснил выбор нового клуба
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Ковальчук рассказал, почему выбрал клуб НХЛ «Лос-Анджелес» 

RT на русском 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Российский нападающий Илья Ковальчук рассказал, почему подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».
«В первую очередь важно то, что в «Лос-Анджелесе» есть много ребят, которые уже выигрывали титул, костяк у них остался от той победной команды. В прошлом году они попали в плей-офф, проиграли «Вегасу», но матчи получились упорными», — цитирует Ковальчука «Чемпионат».
В качестве лидеров он отдельно выделил вратаря Джонатана Куика, защитника Дрю Даути и нападающего Анже Копитара. Россиянин добавил, что хотел перейти в клуб НХЛ, которая проявит интерес к его персоне.
«Не хотелось быть каким-то грузом, напрашиваться куда-то. Это не в моём стиле. Выбирал «Лос-Анджелес» именно по этому принципу», — заключил Ковальчук.
Ранее главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс отметил игровые и физические качества новичка клуба НХЛ российского нападающего Ильи Ковальчука.
RT на русском: последние новости
В Канаде 26-летний хоккеист погиб в ДТП вместе с женой и тремя детьми Овечкин сообщил, когда он привезёт Кубок Стэнли в Москву Тренер «Лос-Анджелеса» считает, что Ковальчук должен стать одним из лидеров клуба
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