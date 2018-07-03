Ковальчук объяснил выбор нового клуба

Российский нападающий Илья Ковальчук рассказал, почему подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».
«В первую очередь важно то, что в «Лос-Анджелесе» есть много ребят, которые уже выигрывали титул, костяк у них остался от той победной команды. В прошлом году они попали в плей-офф, проиграли «Вегасу», но матчи получились упорными», — цитирует Ковальчука «Чемпионат».
В качестве лидеров он отдельно выделил вратаря Джонатана Куика, защитника Дрю Даути и нападающего Анже Копитара. Россиянин добавил, что хотел перейти в клуб НХЛ, которая проявит интерес к его персоне.
«Не хотелось быть каким-то грузом, напрашиваться куда-то. Это не в моём стиле. Выбирал «Лос-Анджелес» именно по этому принципу», — заключил Ковальчук.
Ранее главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс отметил игровые и физические качества новичка клуба НХЛ российского нападающего Ильи Ковальчука.