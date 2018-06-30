Новый тренер Ковальчука вынес вердикт спортсмену

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Тренер нового клуба Ковальчука рассказал о будущем российского хоккеиста 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Джон Стивенс рассказал о перспективах российского нападающего Ильи Ковальчука, сообщает ТАСС.
≥≥ Ковальчук интересен восьми-девяти клубам НХЛ
"Во-первых, я считаю, что он по-прежнему очень хороший хоккеист. Он держит себя в форме, это габаритный игрок, а значит, что мы получили крупного и забивного форварда", — сказал специалист.
Стивенс также отметил способность Ковальчука играть в пас.
"Я думаю, что Ковальчук будет ключевым игроком команды, и мы сможем рассчитывать на него в самых ответственных моментах. Он станет одним из лидеров. Поэтому мы решили подписать его", — подчеркнул он.
Ранее бывший форвард "Оттавы" и "Нью-Йорк Айлендерс" Алексей Яшин поделился мыслями после перехода Ковальчука в американский "Лос-Анджелес Кингз".
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