Новый тренер Ковальчука вынес вердикт спортсмену

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Джон Стивенс рассказал о перспективах российского нападающего Ильи Ковальчука, сообщает ТАСС.
"Во-первых, я считаю, что он по-прежнему очень хороший хоккеист. Он держит себя в форме, это габаритный игрок, а значит, что мы получили крупного и забивного форварда", — сказал специалист.
Стивенс также отметил способность Ковальчука играть в пас.
"Я думаю, что Ковальчук будет ключевым игроком команды, и мы сможем рассчитывать на него в самых ответственных моментах. Он станет одним из лидеров. Поэтому мы решили подписать его", — подчеркнул он.
Ранее бывший форвард "Оттавы" и "Нью-Йорк Айлендерс" Алексей Яшин поделился мыслями после перехода Ковальчука в американский "Лос-Анджелес Кингз".