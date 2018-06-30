Даути будет зарабатывать 11 млн за один сезон

Даути будет зарабатывать 11 миллионов за один сезон в «Кингз»

По информации инсайдера НХЛ Боба Маккензи, зарплата защитника и одного из лидеров "Лос-Анджелеса" Дрю Даути составит 88 миллионов долларов за восемь лет. Таким образом, он будет зарабатывать порядка 11 миллионов за сезон.

Действующий контракт, который был также рассчитан на восемь лет и истекает летом следующего года, был рассчитан на 7 миллионов долларов за сезон.

В прошлом сезоне он набрал 60 (10+50) очков в 82 встречах регулярного чемпионата НХЛ​. Всего в лиге на его счету 422 (102+320) очка в 770 встречах.