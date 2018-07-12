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Эксперт: хорваты заслуживают уважения после трех побед подряд в матчах по 120 минут на ЧМ
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Эксперт: хорваты заслуживают уважения после трех побед подряд в матчах по 120 минут на ЧМ 

ТАСС 21 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Футболисты сборной Хорватии заслуживают уважения и восхищения, проведя три победных матча в плей-офф чемпионата мира по 120 минут. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный лучший бомбардир и двукратный серебряный призер чемпионатов России Олег Веретенников.
Сборная Хорватии сыграла основное и дополнительное время в 1/8 финала против команды Дании, в 1/4 финала против сборной России и в 1/2 финала против англичан. В первых двух поединках хорваты победили в серии пенальти, в полуфинале они забили победный гол во втором дополнительном тайме.
"Кроме восхищения хорватами, сказать нечего. Три матча подряд по 120 минут достойны уважения и восхищения. В первый тайм они входили тяжело, не хватало по игре Луки Модрича. Но во втором тайме хорваты добавили", — сказал Веретенников.
Счет в игре был открыт после точного штрафного, выполненного англичанином Кираном Триппьером. «В матчах на выбывание играет значение „стандарт“. Англичане с него забили то ли девятый, то ли 10-й гол», — отметил специалист.
"Сейчас самое важное — сумеет ли хорватская сборная восстановиться, у них на сутки меньше, чем у французов. Но сегодня они показали — они все могут. Я буду болеть за них", — добавил Веретенников.
Финал чемпионата мира между сборными Хорватии и Франции пройдет 15 июля на столичном стадионе «Лужники», начало в 17:00 мск.
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