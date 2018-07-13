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«От праздников люди тоже устают». Болельщики собирают силы на оставшиеся два матча ЧМ
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«От праздников люди тоже устают». Болельщики собирают силы на оставшиеся два матча ЧМ 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: Soccer News
День футбольной тишины. Уже в субботу в борьбе за третье место сойдутся Англия и Бельгия, а в воскресенье — финал. В Москве на стадионе «Лужники» французы сразятся за чемпионский титул с хорватами. Business FM узнала у первых лиц бизнеса, в том числе, и шоу-бизнеса, за кого они будут болеть и остались ли на это еще силы?
Сергей Галанин рок-музыкант «Странный вопрос: будете ли вы смотреть? А вы знаете людей, которые не будут смотреть? То, что вышли хорваты, я стал за них болеть с того самого момента, когда они 3:0 обыграли Аргентину. Мне очень понравилась их игра, и я стал за них болеть, ну, конечно, не так болеть, как я болел за наших. Но сейчас уже наши выбыли, соответственно, команда Хорватии осталась у меня фаворитом после того, как вылетела сборная Бельгии. А эмоции… Знаете, вот ролик был такой, когда чувак говорит: „Ну хватит уже, хватит, вылетайте, а то бухать уже нет сил“. Я частично понимаю этого парня. По мне, хоть бы этот чемпионат длился еще месяц».
Пианист Денис Мацуев все эмоции оставил в Сочи.
Денис Мацуев пианист «Я не понимаю тех людей, которые болеют за разные команды, болеют за нашу сборную. То, что касается других матчей, на которые не осталось никаких эмоций, ты уже смотришь совершенно абстрагированно. Все оставил там — в Сочи, на „Фиште“. И когда играет не моя команда, я болею за красивый футбол, который, к сожалению, не был по большому счету в полуфиналах, значит, он вдвойне был горьким в том смысле, что, если бы мы попали в пенальти, то могли точно бороться с английской командой, которая не была совершенной. Мы имели все шансы вообще выйти в финал и бороться за титул».
Председатель партии «Гражданская инициатива», бывший министр экономики Андрей Нечаев доволен чемпионатом.
Андрей Нечаев председатель партии «Гражданская инициатива» «Мне все понравилось. Мне кажется, что чемпионат с интригой, много неожиданностей. И вот то, что очень часто эти серии пенальти и дополнительное время, это все держит публику в напряжении. Конечно, все шло по нарастающей: и интрига, и острота матчей, и поэтому в этом смысле жизнь оказалась хорошим режиссером, когда все время есть элемент непредсказуемости и действительно такая реальная и натуральная интрига, это здорово».
Первый заместитель председателя Совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев увидит финал воочию:
— Я буду смотреть на стадионе. Мне посчастливилось по известным причинам иметь билет на это зрелище. За кого буду болеть? Мне кажется, справедливо было бы, чтобы победила Франция, хотя на этом чемпионате очень много сюрпризов, и последний полуфинал тоже для меня был сюрпризом.
— Остались силы, эмоции болеть?
— Сейчас, может быть, у россиян не будет такого интереса, поскольку Россия закончила свое выступление. От праздников тоже, бывает, устают люди.
Финал ЧМ и матч за третье место пройдут в непривычное для болельщиков время. Бельгийцы начнут игру с англичанами в Санкт-Петербурге в 17 часов. А сборные Франции и Хорватии — в Москве в 18 часов.
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