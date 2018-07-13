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В Кремле ожидают более 10 иностранных президентов на финале ЧМ
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В Кремле ожидают более 10 иностранных президентов на финале ЧМ 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Южные горизонты
На финальном матче чемпионата мира по футболу ожидается присутствие 11-12 лидеров иностранных государств, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве.
«Много иностранных гостей будет присутствовать на этом матче. Точных сведений у меня нет, но я знаю, что где-то, наверное, 11-12 президентов различных стран будут присутствовать, несколько премьер-министров, очень много других высокопоставленных представителей», — сказал Ушаков.
Финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными командами Хорватии и Франции состоится в воскресенье в 18:00 на московском стадионе «Лужники».
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