Плеканец вернулся в «Монреаль»

По информации источника, соглашение с 35-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Контракт Плеканца с «Торонто» истек, в результате чего ветерана получил статус неограниченно свободного агента.

В минувшем регулярном чемпионате Плеканец провел 76 поединков и набрал 26 (6+20) очков при показателе полезности «+3» и 45 минутах штрафа. В прошлом Плеканец 17 лет выступал за «Монреаль» и установил несколько клубных рекордов.