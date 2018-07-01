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Плеканец вернулся в «Монреаль»
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Плеканец вернулся в «Монреаль» 

LiveSport.Ru 9 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Томаш Плеканец вернулся в «Монреаль Канадиенс», о чем сообщил инсадер Пьер Лебрюн.
По информации источника, соглашение с 35-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
Контракт Плеканца с «Торонто» истек, в результате чего ветерана получил статус неограниченно свободного агента.
В минувшем регулярном чемпионате Плеканец провел 76 поединков и набрал 26 (6+20) очков при показателе полезности «+3» и 45 минутах штрафа. В прошлом Плеканец 17 лет выступал за «Монреаль» и установил несколько клубных рекордов.
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