Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Томаш Плеканец вернулся в «Монреаль Канадиенс», о чем сообщил инсадер Пьер Лебрюн.
По информации источника, соглашение с 35-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
Контракт Плеканца с «Торонто» истек, в результате чего ветерана получил статус неограниченно свободного агента.
В минувшем регулярном чемпионате Плеканец провел 76 поединков и набрал 26 (6+20) очков при показателе полезности «+3» и 45 минутах штрафа. В прошлом Плеканец 17 лет выступал за «Монреаль» и установил несколько клубных рекордов.