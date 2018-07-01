Звёзды НХЛ болеют за сборную России на трибуне в «Лужниках»

На снимке Ковальчук стоит в обнимку с Евгением Малкиным Александром Овечкиным и Александром Радуловым. Сейчас в матче 1/8 финала Испания—Россия идёт овертайм. Основное время матча закончилось со счётом 1:1.