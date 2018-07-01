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Звёзды НХЛ болеют за сборную России на трибуне в «Лужниках»
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Звёзды НХЛ болеют за сборную России на трибуне в «Лужниках» 

Говорит Москва 5 часов назад
На снимке Ковальчук стоит в обнимку с Евгением Малкиным, Александром Овечкиным и Александром Радуловым.
Сейчас в матче 1/8 финала Испания—Россия идёт овертайм. Основное время матча закончилось со счётом 1:1.
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