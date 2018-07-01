Ещё
«Чикаго» подписал контракты с Крисом Куницем, Кэмом Уордом и Брэндоном Мэннингом
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Чикаго» подписал контракты с Крисом Куницем, Кэмом Уордом и Брэндоном Мэннингом 

SPORT24.ru 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Форвард Куниц заключил однолетнее соглашение. В минувшем сезоне Куниц сыграл во всех 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 29 (13+16) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф он провел 17 встреч, в которых отметился одной передачей при показателе полезности «-1». Хоккеист — обладатель Кубка Стэнли в составе «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз».
Вратарь Уорд подписал контракт на один год. Вратарь всю карьеру в НХЛ провел в «Каролине Харрикейнз», отыграв 13 сезонов. Уорд — обладатель Кубка Стэнли.
Защитник Брэндон Мэннинг заключил соглашение с «Чикаго» на два года. Ранее он на протяжении шести сезонов выступал за «Филадельфию Флайерз». В минувшем чемпионате он сыграл в 71 матче, набрав 19 (7+12) очков.
SPORT24.ru: последние новости
Хоккеист разбился на машине с женой и тремя детьми. 3 месяца назад в ДТП погибла его бывшая команда Тренер "Лос-Анджелеса": "Ковальчук будет ключевым игроком нашей команды" На Панарина претендуют 10 команд НХЛ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Акинфеева забрали на допинг-контроль187
Акинфеев сделал заявление после исторической победы368
Европа спешно отменяет бойкот. Министры хотят на ЧМ192
Россия одержала фантастическую победу над Испанией1705
Определился соперник России по четвертьфиналу1
Видео
10:08
Объявлен состав сборной России на матч против Испании
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
04:09
Медведева закрутила роман с финалистом «Голоса»
Фигурное катание Прочее
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
«Поставьте к Дзюбе Смолова — и мы разорвем испанцев»
Статьи Футбол
01:00
Зажигательное видео из фан-зоны попало в Сеть
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
В Сети высмеяли Роналду
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:38
Cборной России отказали в тренировке
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение