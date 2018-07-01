«Чикаго» подписал контракты с Крисом Куницем, Кэмом Уордом и Брэндоном Мэннингом

Форвард Куниц заключил однолетнее соглашение. В минувшем сезоне Куниц сыграл во всех 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 29 (13+16) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф он провел 17 встреч, в которых отметился одной передачей при показателе полезности «-1». Хоккеист — обладатель Кубка Стэнли в составе «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз».

Вратарь Уорд подписал контракт на один год. Вратарь всю карьеру в НХЛ провел в « Каролине Харрикейнз », отыграв 13 сезонов. Уорд — обладатель Кубка Стэнли.

Защитник Брэндон Мэннинг заключил соглашение с «Чикаго» на два года. Ранее он на протяжении шести сезонов выступал за «Филадельфию Флайерз». В минувшем чемпионате он сыграл в 71 матче, набрав 19 (7+12) очков.