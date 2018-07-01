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Экс-голкипер «Витязя» Харри Сятери продолжит карьеру в «Чикаго»
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Экс-голкипер «Витязя» Харри Сятери продолжит карьеру в «Чикаго» 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» подписал однолетнее соглашение с экс-голкипером подмосковного «Витязя» Харри Сятери.
28-летний Сятери в минувшем сезоне сыграл 9 матчей за «Флориду Пантерз», в которых одержал 4 победы при проценте отражённых бросков 91,1 и коэффициенте надёжности 2,92. Большую часть сезона вратарь провёл в «Спрингфилде», где он выиграл 14 матчей из 26, отражая 92,7% бросков и пропуская 2,25 шайбы за игру. Сятери уже был основным голкипером своей сборной на ЧМ-2017, где финская команда осталась без медалей, проиграв в матче за третье место России (3:5).
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