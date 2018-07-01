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Хорватия и Дания не смогли определить победителя в основное время
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Хорватия и Дания не смогли определить победителя в основное время 

Soccer News 2 часа назад
Сборные Дании и Хорватии завершили основное время вничью.
Теперь команды сыграют в дополнительное время и это вторая игра на текущем Чемпионате Мира, в которой будут овертаймы.
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