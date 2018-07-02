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Овечкин болел за сборную России по футболу вместе с Собяниным и Воробьевым
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Овечкин болел за сборную России по футболу вместе с Собяниным и Воробьевым 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин наблюдал за матчем 1/8 финала чемпионата мира — 2018 Россия — Испания вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Болеем за наших", — написал спортсмен под фото, опубликованном в инстаграме.
Ранее сообщалось, что на матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между командами Испании и России присутствовали хоккеисты Евгений Малкин, Александр Радулов, Илья Ковальчук и Александр Овечкин, выступающие за различные клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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