«Барыс» подписал контракт с 27-летним канадским нападающим Кормье

КХЛ объявила о переходе в «Барыс» нападающего Патриса Кормье . Условия соглашения с 27-летним хоккеистом не разглашаются.

В минувшем сезоне капитан клуба «Манитоба Муз» провел в регулярном чемпионате АХЛ 69 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 21 результативную передачу. Форвард имеет опыт выступлений в НХЛ в составах «Атланты Трэшерз» и «Виннипег Джетс» — в общей сложности 49 матчей при одном голе и четырех результативных передачах.

Кормье в составе сборной Канады становился чемпионом мира среди игроков до 20 лет.