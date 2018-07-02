Ещё
«Барыс» подписал контракт с 27-летним канадским нападающим Кормье
Далее:
Читайте также:
Ещё
Бразилия обыграла Мексику
Бразилия обыграла Мексику

«Барыс» подписал контракт с 27-летним канадским нападающим Кормье 

SPORT24.ru 4 часа назад
КХЛ объявила о переходе в «Барыс» нападающего Патриса Кормье. Условия соглашения с 27-летним хоккеистом не разглашаются.
В минувшем сезоне капитан клуба «Манитоба Муз» провел в регулярном чемпионате АХЛ 69 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 21 результативную передачу. Форвард имеет опыт выступлений в НХЛ в составах «Атланты Трэшерз» и «Виннипег Джетс» — в общей сложности 49 матчей при одном голе и четырех результативных передачах.
Кормье в составе сборной Канады становился чемпионом мира среди игроков до 20 лет.
SPORT24.ru: последние новости
Хоккеист разбился на машине с женой и тремя детьми. 3 месяца назад в ДТП погибла его бывшая команда Тренер "Лос-Анджелеса": "Ковальчук будет ключевым игроком нашей команды" На Панарина претендуют 10 команд НХЛ
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ14
На Украине попытались очернить сборную России704
Как Запад отреагировал на триумф сборной России563
Стало известно место для памятника Акинфееву82
«Если наши выиграют у хорватов, начнем худеть»30
Видео
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
«Ничего особенного»: Мутко о победе России над Испанией
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:11
«Если наши выиграют у хорватов, начнем худеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
«Мы будем играть с лучшей командой на ЧМ»
Футбол Прочее
10:08
На Украине попытались очернить сборную России
ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно место для памятника Акинфееву
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
В победе сборной усмотрели заслугу Мутко
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
Объявлен состав сборной России на матч против Испании
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
Шнуров посвятил стих Акинфееву
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение