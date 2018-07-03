Форсберг признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Швеция — Швейцария

Лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными Швеции и Швейцарии признан шведский полузащитник Эмиль Форсберг , сообщает ТАСС

Форсберг стал автором единственного гола в матче на 66-й минуте.

Таким образом, сборная Швеции встретится в четвертьфинале мирового первенства с победителем встречи Англия — Колумбия.

Ранее сообщалось, что болельщики из Швеции и Финляндии устроили совместное шествие к стадиону «Санкт-Петербург» в поддержку сборной Швеции.