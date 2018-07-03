Швеция — Швейцария: Форсберг открыл счёт в матче

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг открыл счёт в матче 1/8 финала чемпионата мира—2018 со Швейцарией. Хавбек «РБ Лейпцига» отправил мяч в левую девятку ворот швейцарской команды.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция — Швейцария. Победитель этой пары в 1/4 финала ЧМ встретится с Англией или Колумбией, которые также встретятся сегодня, начало — в 21:00 мск.

На групповом этапе ЧМ-2018 Швеция обыграла Южную Корею (1:0) и Мексику (3:0) и уступила Германии (1:2), а Швейцария сыграла вничью с Бразилией (1:1) и Коста-Рикой (2:2) и обыграла Сербию (2:1).