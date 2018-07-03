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Александр Овечкин привезет Кубок Стэнли в Москву
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Александр Овечкин привезет Кубок Стэнли в Москву 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привезет Кубок Стэнли в Москву 7 июля. Главный трофей заокеанского хоккея будет выставлен в фан-зоне на Воробьевых горах.
В субботу 7 июля, в день матча сборных России и Хорватии Кубок Стэнли будет выставлен в фан-зоне с 13 до 16 часов. Также Овечкин намерен привезти Кубок в хоккейную школу московского «Динамо», воспитанником которой он является.
Александр Овечкин в нынешнем сезоне выиграл Кубок Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз». В финале команда Овечкина выиграла серию до четырех побед у новичка НХЛ «Вегас Голден Найтс» 4:1.
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