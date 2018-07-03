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Овечкин привезет Кубок Стэнли в Россию 7 июля
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Овечкин привезет Кубок Стэнли в Россию 7 июля 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объявил, когда привезет завоеванный командой Кубок Стэнли в Россию, сообщает ТАСС.
Трофей будет выставлен в столичной фан-зоне чемпионата мира — 2018. Посмотреть на Кубок Стэнли можно будет с 13.00 до 16.00 по московскому времени. В этот день национальная сборной России по футболу сразится за выход в полуфинал мундиаля с командой Хорватии.
Об этом российский нападающий написал в своем официальном аккаунте в инстаграме.
В минувшем сезоне-2017/18 «столичные» завоевали Кубок Стэнли, в финальном противостоянии переиграв «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:1.
Ранее сообщалось, что Овечкин посетит матч ЧМ-2018 Россия — Испания в «Лужниках».
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