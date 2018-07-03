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Швеция — Швейцария — 1:0 (обзор)
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Швеция — Швейцария — 1:0 (обзор) 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Чемпионата Мира, в котором сборная Швеции минимально обыграла национальную команду Швейцарии.
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