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Швеция и Швейцария завершили первый тайм вничью
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Швеция и Швейцария завершили первый тайм вничью
Soccer News
6 часов назад
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Soccer News
Завершился первый тайм матча между сборными Швеции и Швейцарии.
На перерыв команды отправились без забитых голов.
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