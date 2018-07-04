КХЛ объявила даты первых домашних матчей клубов 

КХЛ в официальном Твиттере объявила даты первых домашних матчей клубов в сезоне-2018/19. Действующий обладатель Кубка Гагарина "Ак Барс" примет 1 сентября СКА. Это будет первая игра нового сезона. 2 сентября "Локомотив" дома сыграет с "Авангардом", "Металлург" — со "Слованом", "Северсталь" — с "Сибирью", "Трактор" — с ЦСКА, московское "Динамо" — с "Салаватом Юлаевым".
Отмечайте даты в календаре — хоккей вернется в ваш город в сентябре! pic.twitter.com/sAEel4wo35— КХЛ (@khl) 4 июля 2018 г.
Позже всех дома сыграет "Адмирал" — 17 сентября ему предстоит игра с ЦСКА.