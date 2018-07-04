Овечкин стал восьмикратным обладателем «Харламов Трофи»

МОСКВА, 4 июля. / ТАСС /. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин в восьмой раз стал обладателем «Харламов Трофи», который вручается лучшему российскому хоккеисту сезона.

"Харламов Трофи" учрежден газетой «Советский спорт» и носит имя советского игрока Валерия Харламова . Приз был учрежден в 2002 году и поначалу присуждался лучшему российскому легионеру НХЛ по итогам голосования среди всех россиян, проведших в текущем сезоне лиги хотя бы один матч. С сезона-2015/16 обладатель приза определяется среди всех российских игроков вне зависимости от того, в какой лиге они выступают. Как и раньше, российские хоккеисты, проведшие как минимум один матч в НХЛ, называют свою тройку лучших.

Также к голосованию предлагается список из 20 игроков НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В опросе принимают участие и выборщики Зала славы отечественного хоккея, управляющие клубов КХЛ, легенды хоккея, ведущие журналисты страны. Одним из членов комиссии по выбору игроков является руководитель спортивной редакции ТАСС Владислав Уткин , который проголосовал за всех троих российских победителей сезона в НХЛ, включая защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова

Овечкин становился обладателем приза в 2006-2010, 2014-2015 годах. Обладатель Кубка Стэнли, самый ценный игрок и лучший снайпер плей-офф НХЛ, лучший снайпер регулярного чемпионата набрал 137 баллов. Второе место занял его одноклубник, лучший бомбардир плей-офф Евгений Кузнецов (99). Третьим стал нападающий СКА, самый ценный игрок регулярного чемпионата КХЛ, лучший ассистент регулярного сезона, олимпийский чемпион и лучший форвард олимпийского турнира Никита Гусев (42).

Знарок проголосовал за олимпийскую команду

Три балла набрала и российская команда на Олимпиаде в Пхёнчхане, первое место которой отдал в своем голосовании главный тренер олимпийских чемпионов Олег Знарок. Организаторы опроса включили команду в итоговый список, сделав исключение для специалиста.