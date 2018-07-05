ЦСКА и СКА проведут вынесенные матчи КХЛ в Вене и Цюрихе

ЦСКА и СКА проведут вынесенные матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в конце октября в Вене и в конце ноября в швейцарском Цюрихе. Об этом стало известно после обнародования календаря лиги.

Календарь чемпионата КХЛ сезона-2018/19 был опубликован в четверг. Финалист Кубка Гагарина — 2018 ЦСКА сыграет 26 октября в Вене против "Слована" и 28 ноября в Цюрихе против рижского "Динамо" . Двукратный победитель плей-офф КХЛ СКА сыграет против "Слована" в Вене 28 октября и 26 ноября в Цюрихе против рижского "Динамо".

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября матчем на Кубок Открытия, в котором сыграют обладатель Кубка Гагарина "Ак Барс" и победитель регулярного чемпионата СКА. В ходе сезона предусмотрены паузы на игры сборных в рамках этапа Евротура 8-11 ноября и 13-16 декабря, а также на Матч звезд КХЛ в Казани 18-20 января 2019 года. Регулярный сезон завершится 22 февраля, плей-офф стартует 25 февраля, финал Кубка Гагарина стартует 13 апреля, а решающий седьмой матч финала может быть сыгран 25 апреля. Также впервые с момента трагедии ярославского "Локомотива" 7 сентября 2011 года будут сыграны матчи в этот день — ранее этот день был неигровым.