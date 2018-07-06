«Монреаль» заключил новый контракт с чемпионом мира 2018 года

Нападающий Якоб де ла Роуз договорился о подписании нового контракта с «Монреаль Канадиенс», информирует журналист Рено Лавуа. Игрок заключил двухлетний договор на $ 1,8 млн (по 900 $ тыс. за каждый из сезонов).

В минувшем сезоне 23-летний форвард набрал 12 (4+8) очков в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего за карьеру в лиге хоккеист принял участие в 131 игре и отметился 19 (8+11) баллами при показателе полезности «-16».

В составе сборной Швеции де ла Роуз стал чемпионом мира 2018 года. В 10 матчах турнира в Дании нападающий забросил 1 шайбу и сделал 1 результативную передачу.