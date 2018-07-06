Бывший форвард «Магнитки» Ян Коварж получил несколько предложений из НХЛ

Чешский форвард Ян Коварж , на протяжении пяти лет выступавший в КХЛ за магнитогорский «Металлург», продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге. Об этом рассказал хоккейный агент Адам Уолш.

«Чешский центральный нападающий Ян Коварж получил несколько предложений от команд НХЛ. Скоро он определится со своим будущим», — написал Уолш в своём «твиттере».

В минувшем сезоне чешский нападающий забросил 7 шайб и сделал 28 голевых передач в 54 матчах регулярного чемпионата. В 11 играх плей-офф на его счету 8 (4+4) очков. Всего 28-летний форвард провёл в Континентальной хоккейной лиге 368 матчей, записав в свой актив 377 (129+248) очков при показателе полезности "+110" и 327 минутах штрафа.

Таблица переходов НХЛ.