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Бывший форвард «Магнитки» Ян Коварж получил несколько предложений из НХЛ
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Бывший форвард «Магнитки» Ян Коварж получил несколько предложений из НХЛ 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Чешский форвард Ян Коварж, на протяжении пяти лет выступавший в КХЛ за магнитогорский «Металлург», продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге. Об этом рассказал хоккейный агент Адам Уолш.
«Чешский центральный нападающий Ян Коварж получил несколько предложений от команд НХЛ. Скоро он определится со своим будущим», — написал Уолш в своём «твиттере».
В минувшем сезоне чешский нападающий забросил 7 шайб и сделал 28 голевых передач в 54 матчах регулярного чемпионата. В 11 играх плей-офф на его счету 8 (4+4) очков. Всего 28-летний форвард провёл в Континентальной хоккейной лиге 368 матчей, записав в свой актив 377 (129+248) очков при показателе полезности "+110" и 327 минутах штрафа.
Таблица переходов НХЛ.
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