Бывший форвард «Металлурга» Коварж подписал контракт с клубом НХЛ «Айлендерс»

ТАСС , 9 июля. Бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Срок соглашения 28-летнего чеха составил один год. По данным Sportsnet, его зарплата составит $2 млн В составе клуба из Магнитогорска Коварж отыграл последние пять сезонов, проведя за это время 285 матчей в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и набрав 286 очков (97 шайб + 189 передач). В плей-офф нападающий принял участие в 83 встречах, набрав 91 очко (32+59). Он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

В составе сборной Чехии Коварж принимал участие в пяти чемпионатах мира (2013-2017). На его счету 42 игры и 19 очков (6+13).