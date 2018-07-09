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Бывший форвард «Металлурга» Коварж подписал контракт с клубом НХЛ «Айлендерс»
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Бывший форвард «Металлурга» Коварж подписал контракт с клубом НХЛ «Айлендерс» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 9 июля. Бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает пресс-служба команды.
Срок соглашения 28-летнего чеха составил один год. По данным Sportsnet, его зарплата составит $2 млн  В составе клуба из Магнитогорска Коварж отыграл последние пять сезонов, проведя за это время 285 матчей в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и набрав 286 очков (97 шайб + 189 передач). В плей-офф нападающий принял участие в 83 встречах, набрав 91 очко (32+59). Он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).
В составе сборной Чехии Коварж принимал участие в пяти чемпионатах мира (2013-2017). На его счету 42 игры и 19 очков (6+13).
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