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«Коламбус» не заинтересован в подписании Яна Коваржа
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«Коламбус» не заинтересован в подписании Яна Коваржа 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» не интересуется чешским нападающим Яном Коваржом, информирует журналист The Athletic Аарон Портцлайн в своём «твиттере».
Напомним, ранее появилась информация, что игрок, на протяжении пяти лет выступавший в КХЛ за магнитогорский «Металлург», продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге.
В минувшем сезоне чешский нападающий забросил 7 шайб и сделал 28 голевых передач в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В 11 играх плей-офф на его счету 8 (4+4) очков. Всего 28-летний форвард провёл в Континентальной хоккейной лиге 368 матчей, записав в свой актив 377 (129+248) очков.
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