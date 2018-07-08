«Коламбус» не заинтересован в подписании Яна Коваржа

Клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» не интересуется чешским нападающим Яном Коваржом , информирует журналист The Athletic Аарон Портцлайн в своём «твиттере».

Напомним, ранее появилась информация, что игрок, на протяжении пяти лет выступавший в КХЛ за магнитогорский «Металлург», продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге.

В минувшем сезоне чешский нападающий забросил 7 шайб и сделал 28 голевых передач в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В 11 играх плей-офф на его счету 8 (4+4) очков. Всего 28-летний форвард провёл в Континентальной хоккейной лиге 368 матчей, записав в свой актив 377 (129+248) очков.