Овечкин представил Кубок Стэнли болельщикам в фан-зоне ЧМ-2018

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин представил Кубок Стэнли в московской фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах. Об этом сообщает ТАСС.

Посмотреть на Кубок Стэнли можно будет с 13.00 до 16.00 по московскому времени.

Отмечается, что сегодня, 7 июля, состоится матч сборной России против команды Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.