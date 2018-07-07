Овечкин привезет Кубок Стэнли в фан-зону чемпионата мира

"Я собираюсь разделить эту радость со всеми людьми, которых знаю и которых не знаю.

Я хочу поделиться своим моментом с ними, потому что многие болельщики никогда Кубок Стэнли не видели и не трогали его", — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Посмотреть на Кубок Стэнли можно будет с 13.00 до 16.00 по московскому времени.

Отмечается, что 7 июля состоится матч сборной России против команды Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.

Ранее сообщалось, что Овечкин привезет Кубок Стэнли в Россию 7 июля.