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Овечкин привезет Кубок Стэнли в фан-зону чемпионата мира
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Овечкин привезет Кубок Стэнли в фан-зону чемпионата мира 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привезет Кубок Стэнли в московскую фан-зону чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах, сообщает "Советский спорт".
"Я собираюсь разделить эту радость со всеми людьми, которых знаю и которых не знаю.
Я хочу поделиться своим моментом с ними, потому что многие болельщики никогда Кубок Стэнли не видели и не трогали его", — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Посмотреть на Кубок Стэнли можно будет с 13.00 до 16.00 по московскому времени.
Отмечается, что 7 июля состоится матч сборной России против команды Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.
Ранее сообщалось, что Овечкин привезет Кубок Стэнли в Россию 7 июля.
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