Капризов, Малкин, Ковальчук и Радулов посетят матч Россия-Хорватия на ЧМ-2018

«На Сочи! Болеем за наших», — отметил Ковальчук.

«Банда в сборе, летим!» — написал Малкин в своём «инстаграме».

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