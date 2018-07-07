Российские хоккеисты вылетели в Сочи на матч сборной России

"В Сочи, на 1/4 финала чемпионата мира — 2018", — написал Малкин в твиттере.

7 июля сборная России в Сочи сыграет с командой Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.