Российские хоккеисты вылетели в Сочи на матч сборной России 

Российские хоккеисты Евгений Малкин, Александр Радулов, Илья Ковальчук и Кирилл Капризов отправились в Сочи на матч 1/4 финала чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии, сообщает «Матч ТВ».
"В Сочи, на 1/4 финала чемпионата мира — 2018", — написал Малкин в твиттере.
7 июля сборная России в Сочи сыграет с командой Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.
Ранее капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о чемпионате мира по футболу 2018 года.