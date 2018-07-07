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Российские хоккеисты вылетели в Сочи на матч сборной России
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Российские хоккеисты вылетели в Сочи на матч сборной России 

Газета.Ru 2 часа назад
Российские хоккеисты Евгений Малкин, Александр Радулов, Илья Ковальчук и Кирилл Капризов отправились в Сочи на матч 1/4 финала чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии, сообщает «Матч ТВ».
"В Сочи, на 1/4 финала чемпионата мира — 2018", — написал Малкин в твиттере.
7 июля сборная России в Сочи сыграет с командой Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.
Ранее капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о чемпионате мира по футболу 2018 года.
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