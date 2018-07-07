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Овечкин прокомментировал успех сборной
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Овечкин прокомментировал успех сборной 

Рамблер 2 часа назад
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин призвал футболистов российской сборной «биться и сражаться». Он также отметил, что успехи команды его не удивляют, сообщает ТАСС.
«Я не удивлен выступлением сборной России на чемпионате мира. Надеемся на победу, будем болеть и переживать. Мы не так далеко от финала, надо биться, сражаться, и ребята это понимают», — сказал он.
В субботу Овечкин приехал с Кубком Стэнли, который выиграла команда «Вашингтон Кэпиталз», в фан-зону чемпионата мира на Воробьевых горах. В составе «Вашингтон Кэпиталз» выступают три россиянина: защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
Овечкин уехал в США тринадцать лет назад, до этого он выступал за московское «Динамо».
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