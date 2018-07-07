Овечкин: тренер уровня Знарка не останется без работы в хоккее

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 июля. / ТАСС /. Бывший главный тренер сборной России по хоккею, а также московского «Динамо» и СКА Олег Знарок не останется без работы. Такое мнение журналистам высказал нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин

Знарок не стал продлевать контракт с петербургским СКА по окончании сезона и был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России незадолго до чемпионата мира. В минувшем сезоне под его руководством российские хоккеисты выиграли Олимпиаду в Пхёнчхане.

"Мы со всеми тренерами сборной разговариваем и поддерживаем дружеские отношения. Я думаю, что такой человек, как Знарок, без работы не останется. Он с большим опытом, очень многое сделал для сборной, «Динамо» и СКА. Желаю ему только всего самого наилучшего, думаю, что он найдет себе работу", — сказал Овечкин.

"Динамо" и СКА под руководством Знарка по два раза выигрывали Кубок Гагарина, а сборная России с Овечкиным завоевала золото чемпионата мира 2014 года.