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Бывший защитник «Вашингтона» и «Коламбуса» продолжит карьеру в Швейцарии
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Бывший защитник «Вашингтона» и «Коламбуса» продолжит карьеру в Швейцарии 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Североамериканский защитник Тейлор Чорни стал игроком швейцарского «Лугано», информирует официальный сайт клуба.
Минувший сезон 31-летний защитник начинал в составе «Вашингтон Кэпиталз». В 24 матчах регулярного чемпионата он забросил 1 шайбу и сделал 3 результативные передачи. По ходу сезона-2017/18 хоккеист был обменян в «Коламбус Блю Джекетс», где провёл только 1 матч в «регулярке». В плей-офф участия не принимал.
За время игры в НХЛ Чорни также выступал в составе «Эдмонтон Ойлерз» и «Питтсбург Пингвинз». В общей сложности Тейлор принял участие в 178 матчах и набрал 23 (4+19) очка при показателе полезности «-7».
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