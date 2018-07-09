Бывший защитник «Вашингтона» и «Коламбуса» продолжит карьеру в Швейцарии

Североамериканский защитник Тейлор Чорни стал игроком швейцарского «Лугано», информирует официальный сайт клуба.

Минувший сезон 31-летний защитник начинал в составе «Вашингтон Кэпиталз». В 24 матчах регулярного чемпионата он забросил 1 шайбу и сделал 3 результативные передачи. По ходу сезона-2017/18 хоккеист был обменян в «Коламбус Блю Джекетс», где провёл только 1 матч в «регулярке». В плей-офф участия не принимал.

За время игры в НХЛ Чорни также выступал в составе «Эдмонтон Ойлерз» и «Питтсбург Пингвинз». В общей сложности Тейлор принял участие в 178 матчах и набрал 23 (4+19) очка при показателе полезности «-7».