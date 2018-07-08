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Нападающий Шипов перешел в питерское «Динамо»
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Нападающий Шипов перешел в питерское «Динамо» 

Советский спорт 1 час назад
Соглашение рассчитано на один сезон.
Шипов (1993 г.р.) — воспитанник хоккейной школы Электростали, профессиональную хоккейную карьеру начал в тверском «Шерифе» (МХЛ) в 2010 году. В 2015 году в составе московского «Динамо» он дюбютировал в КХЛ, а по окончании сезона 2016/17 перешел в «Сибирь». Далее он был обменян в «Югру», а затем — в «Салават Юлаев».
Минувший сезон Шипов завершал в составе нефтекамского «Тороса». Всего в прошлом сезоне Илья провел 24 матча в КХЛ (1 шайба, 4 передачи) и 22 в ВХЛ (3 шайбы, 6 передач).
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