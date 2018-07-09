Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли 

Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий в НХЛ, недавно получил престижный Кубок Стэнли. Ежегодно Кубок вручают победителю Лиги Чемпионов плей-офф Национальной хоккейной лиги, и в нынешнем году его обладателем стал Овечкин. Александр привёз трофей в Россию и демонстрировал его отечественным поклонникам хоккея, первыми на приз полюбовались болельщики, находившиеся в фан-зоне мирового футбольного первенства в Москве. Во время визита Овечкина в Казань произошёл любопытный инцидент. Когда спортсмен показывал награду жителям города, начался ливень, от которого Овечкин вынужден был спасаться бегством. Однако, несмотря на дождь, он не отказал в общении двум полицейским и даже сфотографировался с ними, а те в благодарность проводили хоккеиста. Все произошедшее зафиксировали на видео очевидцы.