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СКА возглавил рейтинг лучших клубов Европы по версии HockeyArchives
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СКА возглавил рейтинг лучших клубов Европы по версии HockeyArchives 

Чемпионат.com 3 часа назад
Известный хоккейный портал HockeyArchives составил ежегодный рейтинг лучших клубов Европы.
На первом месте, как и в прошлом году, находится санкт-петербургский СКА, опережающий шведский «Векшё» и московский ЦСКА. В топ-20 вошли ещё четыре клуба КХЛ: «Ак Барс», «Йокерит», «Трактор» и «Локомотив».
Топ-20 выглядит следующим образом:
1. СКА (КХЛ) — 62,99 балла 2. «Векшё» (Швеция) — 62,25 3. ЦСКА (КХЛ) — 58,52 4. «Ак Барс» (КХЛ) — 54,07 5. «Кярпят» (Финляндия) — 50,26 6. «Комета» (Чехия) — 48,21 7. «Юргорден» (Швеция) — 47,73 8. «Берн» (Швейцария) — 47,68 9. «Мюнхен» (Германия) — 46,69 10. «Таппара» (Финляндия) — 45,92 11. «Йокерит» (КХЛ) — 45,80 12. «Пльзень» (Чехия) — 45,58 13. «Тршинец» (Чехия) — 45,33 14. «Шеллефтео» (Швеция) — 44,73 15. «Трактор» (КХЛ) — 44,14 16. «Лугано» (Швейцария) — 44,10 17. «Градец Кралове» (Чехия) — 43,97 18. «Фрелунда» (Швеция) — 43,65 19. «Локомотив» (КХЛ) — 43,30 20. «Цюрих» (Швейцария) — 43,14.
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