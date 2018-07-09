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Первый номер драфта НХЛ 2018 года Далин подписал контракт с «Баффало»
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Первый номер драфта НХЛ 2018 года Далин подписал контракт с «Баффало» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
ТАСС, 9 июля. Шведский защитник Расмус Далин подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало». Об этом сообщает пресс-служба команды.
"Баффало" выбрал 18-летнего хоккеиста под первым номером на драфте 2018 года.
В прошлом сезоне защитник выступал за шведский клуб «Фрелунда», где в 41 матче набрал 20 очков (7 шайб + 13 передач). В составе молодежной сборной Далин завоевал серебряные медали на чемпионате мира 2018 года. Также хоккеист принял участие в Олимпийских играх — 2018, проведя два матча и став самым молодым игроком турнира (17 лет).
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