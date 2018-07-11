СКА попрощался с Войновым

СКА в официальном Твиттере попрощался с защитником Вячеславом Войновым , который покинул команду в межсезонье.

— За три года в СКА Вячеслав Войнов выиграл Кубок Гагарина и Кубок Континента, а вместе со сборной России — золото Игр и бронзу ЧМ, — говорится в сообщении. — Заключительный матч в форме СКА защитник провел 8 апреля — впереди у него новые вызовы. А мы говорим Славе спасибо за отличную игру и желаем удачи!

28-летний хоккеист в прошлом сезоне провел 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка. В плей-офф он набрал 6 очков (3+3) в 14 матчах.

За три года в СКА Вячеслав Войнов выиграл Кубок Гагарина и Кубок Континента, а вместе со сборной России — золото Игр и бронзу ЧМ. Заключительный матч в форме СКА защитник провел 8 апреля — впереди у него новые вызовы. А мы говорим Славе спасибо за отличную игру и желаем удачи! pic.twitter.com/gpsPBupcs7

— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 11 июля 2018 г.