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Павел Варфоломеев: «Хочется поиграть в НХЛ, но давайте сначала попробуем выиграть Кубок Гагарина»
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Павел Варфоломеев: «Хочется поиграть в НХЛ, но давайте сначала попробуем выиграть Кубок Гагарина» 

Спорт-Экспресс 11 июля 2018
Нападающий «Металлурга» Павел Варфоломеев — о желании играть в НХЛ.
— В одном из интервью из ваших уст прозвучало, что мечтаете сыграть в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли. И не оставляете подобных мыслей на данный момент?
— (смеется). Давайте сначала попробуем выиграть Кубок Гагарина. Пока эта цель главнее. А что будет дальше — время покажет. Но не стану скрывать, мне очень хочется потом попробовать свои силы в лучшей лиге мира.
— За кого болеете в НХЛ? Есть ли любимые команды или игроки?
— Когда время есть в ходе длинного сезона, иногда смотрю матчи НХЛ. Любимых команд особо нет.
23-летний хоккеист в прошлом сезоне провел 51 матч за «Югру» и набрал 25 (13+12) очков.
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