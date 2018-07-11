Павел Варфоломеев: «Хочется поиграть в НХЛ, но давайте сначала попробуем выиграть Кубок Гагарина»

Нападающий «Металлурга» Павел Варфоломеев — о желании играть в НХЛ.

— В одном из интервью из ваших уст прозвучало, что мечтаете сыграть в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли. И не оставляете подобных мыслей на данный момент?

— (смеется). Давайте сначала попробуем выиграть Кубок Гагарина. Пока эта цель главнее. А что будет дальше — время покажет. Но не стану скрывать, мне очень хочется потом попробовать свои силы в лучшей лиге мира.

— За кого болеете в НХЛ? Есть ли любимые команды или игроки?

— Когда время есть в ходе длинного сезона, иногда смотрю матчи НХЛ. Любимых команд особо нет.

23-летний хоккеист в прошлом сезоне провел 51 матч за «Югру» и набрал 25 (13+12) очков.