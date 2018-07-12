Хоккеист Шипачёв: забыл прошлый сезон, как страшный сон

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал прошедший сезон в своей карьере.

31-летний хоккеист дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), однако после трёх проведённых матчей был отправлен в фарм-клуб. В ноябре Шипачёв вернулся в санкт-петербургский СКА, но по окончании сезона клуб не стал продлевать с ним соглашение. Шипачёв стал олимпийским чемпионом в составе сборной России, но большую часть матчей он был в качестве запасного.

«Забыл я всё, что случилось в прошлом сезоне, как страшный сон. Бывали ведь и сезоны получше, особенно в плане хоккея. Сыграл немного матчей, за прошлый год случилось много неприятного», — цитирует Шипачёва «Спорт-Экспресс».