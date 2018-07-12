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Шипачёв: забыл прошлый сезон, как страшный сон
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Хоккеист Шипачёв: забыл прошлый сезон, как страшный сон 

RT на русском 8 часов назад
Фото: Tomi Hänninen globallookpress.com
Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал прошедший сезон в своей карьере.
31-летний хоккеист дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), однако после трёх проведённых матчей был отправлен в фарм-клуб. В ноябре Шипачёв вернулся в санкт-петербургский СКА, но по окончании сезона клуб не стал продлевать с ним соглашение. Шипачёв стал олимпийским чемпионом в составе сборной России, но большую часть матчей он был в качестве запасного.
«Забыл я всё, что случилось в прошлом сезоне, как страшный сон. Бывали ведь и сезоны получше, особенно в плане хоккея. Сыграл немного матчей, за прошлый год случилось много неприятного», — цитирует Шипачёва «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что Максим Афиногенов и Вадим Шипачёв перешли в хоккейное «Динамо».
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