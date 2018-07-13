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Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
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Бузова чуть не разбила Кубок Стэнли на глазах у Овечкина: видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Хоккеист успел подхватить трофей, который Бузова выпустила из рук.
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на вечеринке, организованной капитаном Washington Capitals Александром Овечкиным, чуть не уронила Кубок Стэнли, который хоккеист привез с собой в Москву.
>> Овечкин поел икры из Кубка Стэнли
Видео было опубликовано на YouTube-канале Бузовой. На кадрах видно, что певица поднимает трофей над головой, но в какой-то момент не выдерживает его веса и едва не выпускает из рук. К счастью, рядом с ней оказался Овечкин, который успел подхватить Кубок.
Ранее Ольга Бузова написала в Instagram, что хочет выйти замуж за полузащитника сборной России Дениса Черышева, однако отец футболиста Дмитрий Черышев заявил, что у российской телеведущей нет шансов быть с его сыном.
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Комментарии28  Ещё 4 источника 
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