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Американский хоккеист Хеллебайк подписал шестилетний контракт с «Виннипегом» на $37 млн
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Американский хоккеист Хеллебайк подписал шестилетний контракт с «Виннипегом» на $37 млн 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 12 июля. Канадский клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег» подписал новый контракт с американским голкипером команды Коннором Хеллебайком. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Соглашение между клубом и 25-летним вратарем рассчитано на шесть лет. По контракту американец получит $37 млн  В прошедшем сезоне «Виннипег» набрал 114 очков в 82 матчах регулярного чемпионата и занял второе место в Западной конференции. По количеству набранных очков в регулярном сезоне «Виннипег» уступил только «Нэшвиллу», выигравшему Кубок президента. В плей-офф «Виннипег» дошел до финала конференции, где в пяти матчах проиграл «Вегасу», остановившись в шаге от финала Кубка Стэнли.
Хеллебайк одержал 44 победы (6 матчей «на ноль») в регулярном сезоне и разделили первое место в лиге по этому показателю с российским вратарем «Тампы» Андреем Василевским. Он стал первым американским вратарем, одержавшим более 43 побед в регулярном чемпионате, побив рекорд Тома Баррассо ("Питтсбург", сезон-1992/93). Хеллебайк повторил рекорд НХЛ по количеству домашних побед в сезоне (30), ранее такого результата добивался канадец Уэйн Стивенсон ("Филадельфия", сезон-1975/76).
Хеллебайк среди вратарей, сыгравших не менее 60 матчей, стал лучшим по среднему количеству пропущенных шайб (2,36). В плей-офф американец одержал девять побед и потерпел восемь поражений, пропуская в среднем 2,36 шайбы за матч, сумев дважды отстоять «на ноль».
Голкипер «Виннипега» занял второе место в голосовании на приз «Везина Трофи», вручаемый лучшему вратарю по итогам сезона. Он уступил только финскому голкиперу «Нэшвилла» Пекке Ринне, опередив при этом Василевского. Хеллебайк был выбран «Виннипегом» на драфте НХЛ в 2012 году под общим 130-м номером. В НХЛ он провел 149 (143 — в старте) за три регулярных сезона, одержал 83 победы и 12 раз отыграл «на ноль».
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