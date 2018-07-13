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Якупов: Ковальчук не испытает проблем после возвращения в НХЛ
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Якупов: Ковальчук не испытает проблем после возвращения в НХЛ 

ТАСС 37 минут назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Российский форвард Илья Ковальчук не испытает проблем после возвращения в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал новичок санкт-петербургского СКА Наиль Якупов.
В начале июля СКА объявил о подписании однолетнего контракта с 24-летним Якуповым. Ковальчук, ранее выступавший за СКА, подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ «Лос-Анджелес». После окончания контракта со СКА защитник Вячеслав Войнов также выразил желание вернуться в НХЛ. Россиянин был вынужден покинуть заокеанскую лигу в сентябре 2015 года из-за обвинений в домашнем насилии.
"Сложно будет всегда, нет смысла обсуждать, что будет с командой без Ковальчука и Войнова. Эти игроки выбрали другие команды, это нормально. Ковальчук, как звезда, не погасал — для меня он всегда был успешным хоккеистом. Думаю, у него не будет никаких проблем — он очень сильный игрок, так же как и Войнов", — сказал Якупов.
"Видимо, в США серьезно относятся к подобным ситуациям, как у Войнова. Надеюсь, у него все разрешится, и он сможет играть в НХЛ. От общественного мнения никуда не деться" — заключил новичок СКА.
Ранее Якупов выступал в клубах НХЛ «Эдмонтон», «Сент— Луис» и «Колорадо». В прошедшем сезоне он провел 58 матчей за «Колорадо», забросив девять шайб и отдав семь результативных передач. В общей сложности он сыграл в регулярных чемпионатах НХЛ 350 матчей и набрал 136 очков (62 шайбы + 74 передачи).
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