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Клуб НХЛ «Вегас» продлил контракт с вратарем Флери на три года
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Клуб НХЛ «Вегас» продлил контракт с вратарем Флери на три года 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 13 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас» подписал новый трехлетний контракт с канадским вратарем Марком-Андре Флери. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение 33-летнего голкипера начнет действовать с сезона-2019/20. Хоккеист будет получать $7 млн в год.
В прошлом сезоне «Вегас» дебютировал в НХЛ. По итогам регулярного чемпионата он занял первое место в Тихоокеанском дивизионе, а также вышел в финал Кубка Стэнли, где проиграл «Вашингтону» (1-4).
Флери провел за «Вегас» 46 матчей в регулярном чемпионате и одержал 29 побед, отстояв четыре матча на ноль. В среднем канадец пропускал 2,24 шайбы за матч, что стало для него лучшим результатом в карьере. В плей-офф Флери одержал 13 побед в 20 матчах, отстояв четыре матча на ноль. В среднем он пропускал также 2,24 шайбы за игру.
До перехода в «Вегас» Флери выступал всю карьеру в НХЛ за «Питтсбург», в составе которого стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Также голкипер стал олимпийским чемпионом 2010 года в составе сборной Канады.
Всего Флери провел в регулярных чемпионатах НХЛ 737 матчей, в которых одержал 404 победы. В плей-офф канадец провел 135 матчей и одержал 75 побед.
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