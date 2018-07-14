Вратарь Флери подписал новый контракт с «Вегас Голден Найтс»

Вратарь Марк-Андре Флери подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс», сообщает Sport24.

По информации официального сайта НХЛ, соглашение рассчитано на три года, за которые Флери заработает $21 млн "Я очень рад. Моей семье и мне очень нравится Лас-Вегас, клуб, партнеры. Мне бесконечно повезло получить шанс играть для вас в ближайшие годы", — сказал Флери.

"Вегас Голден Найтс" не смог одолеть «Вашингтон Кэпиталз» в финальной серии плей-офф НХЛ.