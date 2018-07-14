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Вратарь Флери подписал новый контракт с «Вегас Голден Найтс»
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Вратарь Флери подписал новый контракт с «Вегас Голден Найтс» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Вратарь Марк-Андре Флери подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс», сообщает Sport24.
По информации официального сайта НХЛ, соглашение рассчитано на три года, за которые Флери заработает $21 млн  "Я очень рад. Моей семье и мне очень нравится Лас-Вегас, клуб, партнеры. Мне бесконечно повезло получить шанс играть для вас в ближайшие годы", — сказал Флери.
"Вегас Голден Найтс" не смог одолеть «Вашингтон Кэпиталз» в финальной серии плей-офф НХЛ.
Ранее Александр Овечкин поел икры из Кубка Стэнли.
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