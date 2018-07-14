Ковальчук: «Мне 35 лет, но я все еще молод. У меня в запасе 3-4 года»

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук рассказал, почему выбрал именно эту команду. Также игрок высказался о своих перспективах.

Бывший форвард СКА уже играл в НХЛ с 2001 по 2013 год, за свою карьеру он выступал в составе «Атланты» и «Нью-Джерси». Всего в регулярных чемпионатах НХЛ в активе Ковальчука 816 матчей, в которых он забросил 417 шайб и отдал 399 голевых передач. Россиянин вместе с «Нью-Джерси» в 2012 году дошел до финала плей-офф НХЛ, где уступил как раз «Лос-Анджелесу».

«Мой контракт в СКА истек, а в НХЛ я был неограниченно свободным агентом, поэтому решил вернуться в эту лигу. Хотел отправиться в команду, где могу выиграть Кубок Стэнли. «Лос-Анджелес» для этого подошел. Сделаю все, чтобы помочь «Кингз» достичь этой цели.

КХЛ — вторая по силе лига в мире. Выиграл два Кубка Гагарина там, после чего остался еще на год, чтобы поучаствовать в Олимпийских играх.

Мне 35 лет, но я все еще молод. Не могу ответить на вопрос, заброшу ли шайб 30 в следующем сезоне, не могу предвидеть будущее. Думаю, у меня осталось в запасе три-четыре года, когда могу играть на высочайшем уровне», — приводит слова Ковальчука издание Mayors Manor.