Ковальчук: у меня в запасе еще три-четыре года

Хоккеист Ковальчук считает, что сможет играть на высоком уровне еще несколько лет

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук сможет играть на высоком уровне еще 3 или 4 года. Такое мнение он высказал в интервью порталу LA Kings Insider.

В июне 35-летний россиянин подписал контракт с "Лос-Анджелесом" на три года. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за санкт— петербургский СКА.

"Очевидно, что лига изменилась, да и я не становлюсь моложе, так что мы посмотрим, что получится, — сказал Ковальчук. — Не могу предсказывать будущее, но чувствую себя хорошо. Когда я принимал решение [о переходе в "Лос— Анджелес"], то руководствовался исключительно хоккейными причинами. Я смогу выступать на высоком уровне еще 3 или 4 года, а у "Лос-Анджелеса" отличная команда, ранее у меня не было возможности выступать за клуб с таким подбором игроков".

Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 год, он играл за "Атланту" (был выбран под первым номером на драфте 2001 года, 2001-2010) и "Нью-Джерси" (2010-2013). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, забросил 417 шайб и отдал 399 голевых передач, в розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач). В сезоне-2003/04 Ковальчук завоевал "Морис Ришар Трофи", став лучшим снайпером регулярного сезона в НХЛ (41 шайба в 81 игре).

Новый сезон НХЛ начнется 3 октября.