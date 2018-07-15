Ещё
Ковальчук: у меня в запасе еще три-четыре года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Президент Хорватии обратилась к россиянам

Хоккеист Ковальчук считает, что сможет играть на высоком уровне еще несколько лет 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук сможет играть на высоком уровне еще 3 или 4 года. Такое мнение он высказал в интервью порталу LA Kings Insider.
В июне 35-летний россиянин подписал контракт с "Лос-Анджелесом" на три года. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за санкт— петербургский СКА.
"Очевидно, что лига изменилась, да и я не становлюсь моложе, так что мы посмотрим, что получится, — сказал Ковальчук. — Не могу предсказывать будущее, но чувствую себя хорошо. Когда я принимал решение [о переходе в "Лос— Анджелес"], то руководствовался исключительно хоккейными причинами. Я смогу выступать на высоком уровне еще 3 или 4 года, а у "Лос-Анджелеса" отличная команда, ранее у меня не было возможности выступать за клуб с таким подбором игроков".
Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 год, он играл за "Атланту" (был выбран под первым номером на драфте 2001 года, 2001-2010) и "Нью-Джерси" (2010-2013). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, забросил 417 шайб и отдал 399 голевых передач, в розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач). В сезоне-2003/04 Ковальчук завоевал "Морис Ришар Трофи", став лучшим снайпером регулярного сезона в НХЛ (41 шайба в 81 игре).
Новый сезон НХЛ начнется 3 октября.
ТАСС: последние новости
Хорватский футбольный союз получит минимум $28 млн после выхода сборной в финал ЧМ Американский хоккеист Хеллебайк подписал шестилетний контракт с "Виннипегом" на $37 млн Клуб НХЛ "Вегас" продлил контракт с вратарем Флери на три года
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюбе пообещали протекцию в Англии23
Англичане признали свою неопытность и захотели домой43
«Футбольному чуду» России пришел конец148
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
Бекхэма утешили голой грудью
Видео
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
18:56
Немцы взбесили Черчесова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:56
Англичане признали свою неопытность и захотели домой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
Дзюбе пообещали протекцию в Англии
Футбол
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
03:33
ФИФА вынес вердикт англичанам
ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не разбила главный трофей Овечкина
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение