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Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с хоккеистом Рыловым
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Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с хоккеистом Рыловым 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
ТАСС, 16 июля. Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» подписал контракт с российским защитником Яковом Рыловым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение между клубом и 33-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
Рылов с 2004 по 2009 год играл в московском «Динамо». В составе столичного клуба защитник стал чемпионом России (2004/05), а также выиграл Кубок европейских чемпионов по хоккею (2006) и Кубок Шпенглера (2008). Также Рылов играл за нижнекамский «Нефтехимик» (2011), московский ЦСКА (2009-2014), казанский «Ак Барс» (2014-2016), а в 2016 году вернулся в «Динамо».
За свою карьеру в КХЛ Рылов провел 507 матчей в регулярных чемпионатах и в плей-офф, забросив 48 шайб и отдав 130 результативных передач. В 2011 году защитник провел три матча в составе сборной России на одном из этапов Еврохоккейтура, а в 2013 году вызывался в национальную команду еще на пять игр. В 2005 году Рылов выиграл серебро молодежного чемпионата мира по хоккею, отыграв шесть матчей на турнире и набрав два очка (шайба + передача).
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