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Бьоркстранд остался в «Коламбусе» на три года
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Бьоркстранд остался в «Коламбусе» на три года 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
«Коламбус» на своем официальном сайте объявил о заключении нового контракта с нападающим Оливером Бьоркстрандом. Соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на три года, с зарплатой в 2,5 миллиона долларов за сезон.
Отметим, что для датчанина это первый полноценный контракт в НХЛ, ранее он выступал с контрактом новичка.
В прошлом сезоне он провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 40 (11+29) очков, в 6 встречах Кубка Стэнли он записал на свой счет 3 (1+2) очка. В составе сборной Дании на чемпионате мира-2018 он забросил одну шайбу и сделал две передачи в 7 играх.
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